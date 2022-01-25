Болельщики «Фиорентины» отреагировали на возможный переход Душана Влаховича в «Ювентус».

Через свое окружение сербский форвард дал понять руководству, что не хочет продлевать истекающий 30 июня 2023 года контракт и намерен продолжить карьеру в другом месте. Основным претендентом на Влаховича считается «Ювентус», который готовит официальное предложение по игроку.

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Переход серба в «Ювентус», принципиального соперника тосканцев, может стать третьим трансфером между этими клубами за последние пять лет – после переходов Федерико Бернардески и Федерико Кьезы. Тяжелый удар для болельщиков «Фиорентины» вылился в оскорбительный перфоманс, посвященный Влаховичу.

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Ночью возле стадиона «Артемио Франки» появилось несколько баннеров недвусмысленного содержания, адресованных сербскому форварду. «Уважение голами не завоевывается. Влахович – дерьмовый гобб», – говорится на одном из полотен. Гоббы – одно из прозвищ игроков и фанатов «Ювентуса».

«Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, тебе конец!», «Влахович цыган из дерьма», – гласили другие баннеры.

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