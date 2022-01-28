«Ювентус» официально объявил о переходе сербского форварда Душана Влаховича из «Фиорентины».
Ad
Ради перехода в туринский клуб Влахович отказал «Арсеналу», который предлагал лучшие финансовые условия.
Чемпионат Италии
Фаны «Фиорентины» угрожают Влаховичу смертью из-за «Юве»
Утром 28 января серб приехал в Турин для прохождения медобследования и подписания контракта с «бьянконери». «Фиорентина» получила за второго бомбардира Серии А 70 млн евро, еще пять причитаются в виде бонусов. Сам Влахович получил в «Ювентусе» среднюю зарплату – семь млн евро в год – и 28-й номер. По окладу серб не вошел даже в топ-10 клуба, но оказался пятым новичком по стоимости. Дороже «бьянконери» брали только Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина, Маттейса де Лигта и Артура. Контракт форварда подписан до 2026 года.
Фанаты «Фиорентины» угрожали Влаховичу расправой и называли цыганом из-за переговоров с «Ювентусом»
Что думают Франческо Тотти, Марко Матерацци, Лука Тони и другие звезды из Италии о крахе Кокорина в «Фиорентине» – здесь
Чемпионат Италии
Удивил Златана, раскрылся без тренера. За кем бегает Пеп и вся Европа
Чемпионат Франции
«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в «Фиорентине». Это не Кокорин
Реклама
Ad
Реклама
Ad