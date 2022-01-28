«Ювентус» официально объявил о переходе сербского форварда Душана Влаховича из «Фиорентины».

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Ради перехода в туринский клуб Влахович отказал «Арсеналу», который предлагал лучшие финансовые условия.

Чемпионат Италии Фаны «Фиорентины» угрожают Влаховичу смертью из-за «Юве» 25/01/2022 В 12:31

Утром 28 января серб приехал в Турин для прохождения медобследования и подписания контракта с «бьянконери». «Фиорентина» получила за второго бомбардира Серии А 70 млн евро, еще пять причитаются в виде бонусов. Сам Влахович получил в «Ювентусе» среднюю зарплату – семь млн евро в год – и 28-й номер. По окладу серб не вошел даже в топ-10 клуба, но оказался пятым новичком по стоимости. Дороже «бьянконери» брали только Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина, Маттейса де Лигта и Артура. Контракт форварда подписан до 2026 года.

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