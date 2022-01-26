Фанатское объединение «Интера» Curva Nord бойкотирует миланское дерби в знак протеста против распределения билетов в связи с коронавирусными ограничениями.

Матч 24-го тура Серии А «Интер» – «Милан» состоится 5 февраля. На данный момент максимальное количество зрителей на трибунах ограничено пятью тысячами. Ожидается, что к миланскому дерби времени коронавирусные ограничения будут ослаблены до 50% заполняемости стадиона.

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Однако ультрас «Интера» недовольны сложившейся ситуацией. Они опубликовали заявление и сообщили, что «разочарованы и шокированы тем, как были распределены билеты на дерби с «Миланом». Фанаты объявили, что будут присутствовать на матче, но без мегафонов, флагов, баннеров и каких-либо красочных перформансов на трибунах.

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Болельщики предупредили, что не будут болеть за свою команду на протяжении всего матча, если только спортивный директор «Интера» Беппе Маротта не вмешается и увеличит квоты на билетов среди ультрас.

Источник: Football Italia

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