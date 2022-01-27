Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук так и не ушел в «Дженоа», но зато привлек внимание «Лацио».

Римский клуб заинтересован в подписании 26-летнего футболиста сборной России. В Миранчуке руководство видит замену нападающему Ведату Мурики, который близок к переходу в «Мальорку». Помимо игрока «Аталанты», «Лацио» интересен форвард «Валенсии» Макси Гомес.

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Источник: Il Messaggero, TMW.

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