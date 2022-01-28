Экс-спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что думает по поводу формы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Ему хочется за него извиниться.

«Я не считаю, что Кокорин покинет «Фиорентину» в январе. Хочу принести за него извинения. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого футболиста. Сейчас это напуганный и растерянный игрок. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, сочувствую «Фиорентине», – заявил Чинквини.

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За «фиалок» Кокорин отыграл в 10 матчах 212 минут, не сделав ни одного результативного действия. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года, но сообщалось о вероятности его расторжения текущей зимой.

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Источник: Firenze Viola со ссылкой на Radio Toscana.

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