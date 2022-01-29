Опубликовано 29/01/2022 в 13:34 GMT

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Лацио», несмотря на нежелание тренера бергамцев Джан Пьеро Гасперини отпускать игрока.

До конца зимнего трансферного окна римский клуб хочет оформить сделку об аренде Миранчука с правом выкупа. Президент «Лацио» Клаудио Лотито связался с главой «Аталанты» Антонио Перкасси – боссы обсудят возможный переход Миранчука.

Ad

Чемпионат Италии «Лацио» хочет приобрести Миранчука (Il Messaggero) 27/01/2022 В 09:10

Источник: Corriere dello Sport.

Трансферы Азмун не покинет «Зенит» зимой, Миранчук может остаться в «Аталанте» 21/01/2022 В 19:20