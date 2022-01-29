Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Лацио», несмотря на нежелание тренера бергамцев Джан Пьеро Гасперини отпускать игрока.
До конца зимнего трансферного окна римский клуб хочет оформить сделку об аренде Миранчука с правом выкупа. Президент «Лацио» Клаудио Лотито связался с главой «Аталанты» Антонио Перкасси – боссы обсудят возможный переход Миранчука.
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Ранее сообщалось, что «Аталанта» не отпустила Миранчука в «Дженоа» из-за психологических проблем Йосипа Иличича.
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«Лацио» хочет приобрести Миранчука (Il Messaggero)
Тренер Миранчука Джанпьеро Гасперини вошел в топ-15 самых пожилых тренеров в Европе. Удивитесь, но коуч «Лацио» тоже там!
Источник: Corriere dello Sport.
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