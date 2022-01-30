Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга перешел в «Сампдорию» на правах аренды, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболист проведет в генуэзском клубе ближайшие полгода, в контракте есть опция выкупа. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, «Сампдория» сможет приобрести Супрягу за 7,5 млн евро. Игрок уже прошел медосмотр.

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