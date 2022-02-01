В возрасте 80 лет умер бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини. 28 декабря итальянец был срочно доставлен в одну из больниц Удине из-за перитонита, где его успешно прооперировали. Но затем состояние бизнесмена сильно ухудшилось.

Дзампарини прославился на посту президента «Палермо», который он купил в 2002 году и рулил клубом 15 лет. Маурицио выделялся на фоне других экспрессивных владельцев итальянских клубов, меняя по три-четыре тренера за сезон. Так Франческо Гвидолин возглавлял «Палермо» четыре раза, еще шесть тренеров – не менее двух. Всего на счету Мау 39 увольнений специалистов.

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Харизматичного патрона запомнят не только беспощадным отношением к тренерам. При нем «Палермо» впервые за 30 лет вернулся в Серию А, пять раз играл в еврокубках и раскрыл таких выдающихся игроков как Эдинсон Кавани, Пауло Дибало и Хавьер Пасторе.

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Дзампарини ушел из футбола в 2017-м, продав контрольный пакет акций англо-американскому консорциуму. До последних дней он выступал в клубе в роли консультанта.

Здоровье бизнесмена подкосила пропажа без вести в Лондоне его младшего сына Армандо, а также сердечный приступ жены Лауры Джордани.

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