Агент полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал детали переговоров с клубом из Бергамо.

Шпинев сообщил, что к Миранчуку конкретный интерес проявляли два клуба Серии А – «Лацио» и «Дженоа». По словам менеджера, Алексей хотел поработать с Андреем Шевченко в Генуе. Но до конца сезона оставалось пять месяцев, а после увольнения Шевченко вариант с арендой в «Дженоа» отпал сам собой.

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«Лацио» вышел на Миранчука под конец зимнего трансферного окна и обсуждал с руководством «Аталанты» аренду русского полузащитника с правом выкупа. Футболист отказался от ухода в римский клуб из-за восстановления от травмы задней поверхности бедра и возможных сложностей с адаптацией.

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Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

«Главная причина, по которой переход не состоялся, – «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. <…> В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты», – отметил Шпинев.

Агент также рассказал, что в трансфере Алексея был заинтересовал главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. «Сарри знаком с ним лично – Миранчук забивал его «Ювентусу». Еще когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До «Аталанты» мы вели диалог с «Юве», а конкретно с господином Паратичи. Но в команде была серьезная конкуренция в группе атаки, хотя встречи и дискуссии с руководством туринцев действительно были», – заметил Вадим Шпинев.

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