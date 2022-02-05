Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал судейство в матче 24-го тура Серии А против «Дженоа». В конце матча Николо Дзаньоло забил после передачи Генриха Мхитаряна, но главный судья Розарио Абиссо после подсказки ассистентов ВАР проверил эпизод и отменил гол из-за фола в атаке со стороны Тэмми Абрахама. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Если судья принял правильное решение, то наш спорт, который люди полюбили много лет назад, изменился. Это другой спорт. Если это фол, то это уже не футбол, нужно называть его по-другому. Нам нужно другое название, потому что это другой спорт. Если арбитр ошибся и должен был зафиксировать тот гол, он будет первым об этом сожалеть. Но для нас это дежавю, с нами такое уже случалось. Впрочем, ничего страшного, завтра будет другой день», – сказал Моуринью.
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Источник: Corriere della Serra.
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