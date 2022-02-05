35-летний Оливье Жиру принес «Милану» победу в дерби дублем за три минуты. Перфоманс страйкера перевернул игру и стал самым запоминающимся событием, но ключевые детали случились чуть раньше первого мяча француза. Хотя «россонери» и владели преимуществом во втором тайме, реально опасные моменты создавать не удавалось. «Интер» прагматично оборонялся и не подпускал соперника к финальной трети, все поломали неудачные замены Симоне Индзаги.

После перерыва «нерадзурри» отошли от игры первым номером и сконцентрировались на плотном прессинге в центре поля и контратаках. Больше всего пользы в такой игре приносили неутомимые Иван Перишич и Дензел Думфрис, Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу. Они постоянно давили соперника и мгновенно выскакивали в контратаки. Плотная и высокая оборона отлично тормозила атаки «Милана», который до голевых выстрелов Жиру вообще не попадал в створ во втором тайме, причем четыре выстрела «красно-черных» оказались заблокированными.

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Оливье Жиру после дубля «Интеру» Фото: Getty Images

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Отлаженный механизм поломал Симоне Индзаги: тренер неожиданно снял лидеров за 20 минут до конца напряженного дерби – в самый ключевой отрезок матча. На 70-й минуте ретировались Перишич и Мартинес, через три минуты – Чалханоглу. При этом турок оказался вторым в составе «Интера» по попыткам отбора (4) и ключевым передачам (3) – то есть был важным элементом и в прессинге, и в контратаках. Мартинес приносил уйму пользы в атаке: нанес больше всего ударов (3) и стал вторым по xA (0,19) и xG (0,26). Перишич – лидер «нерадзурри» по обводкам (2) и перехватам (3).

Вышедшие игроки – однозначно не настолько скилловые Артуро Видаль, Алексис Санчес и Федерико Димарко. С их выходом в прессинге тут же пропала плотность и компактность, а в контратаках – скорость. Единственным сохранившимся от изначального плана оказался Думфрис, который пылесосил правый фланг. После 70-й минуты игроки «Интера» осуществили 12 попыток отбора, восемь из них на правом крае – зоне голландца. Сам Дензел был лучшим по этому показателю в составе обеих команд – оформил пять попыток.

Скорость принятия решений и исполнения задумок Санчеса явно уступала ушедшим Лаутаро и Чалханоглу. Итогом медлительности чилийца стал первый пропущенный. Алексис полез в дриблинг на своей половине поля в окружении нескольких оппонентов и потерял мяч – отобрал Жиру. Далее Оливье стартовал в штрафную и сравнял счет. До фэйла Санчеса «нерадзурри» всего два раза теряли на своей половине, и те ошибки не приводили даже к ударам по воротам. В эпизоде с Алексисом большая часть партнеров оказалась отрезанной, и «россонери» получили численное преимущество в быстрой атаке.

Симоне Индзаги, «Интер» – «Милан» Фото: Getty Images

Второй мяч – результат пропажи высокой линии обороны. К штрафной «Интера» пробрался правый защитник «Милана» Давиде Калабрия, который вырезал голевую на дубль Жиру. До этого итальянец практически не залезал высоко в атаку, ведь постоянно охранял Перишича. Мячи француза оказались похожими, ведь оба раза партнеры без проблем пробирались к штрафной Самира Хандановича. За 73 минуты игры до роковых замен для «красно-черных» каждый подход к коробке был редкостью: всего три удара из штрафной, и те – мимо. После удалось выстрелить дважды за пять минут и спокойно откатиться к обороне.

Индзаги слишком рано поверил в победу и неуязвимость «Интера». После смены лидеров и двух пропущенных у тренера даже не осталось кадров для усиления атаки: на финальный штурм выскочили латераль Маттео Дармиан и опорник Матиас Весино. «Милан» действительно прибавил во втором тайме и дождался моментов, к реализации которых подошел собрано. Ошибка Индзаги может дорого обойтись: теперь «россонери» отстают всего на очко, а 12-го февраля играть с другим преследователем – «Наполи».

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