Вратарь итальянской «Пармы» 44-летний Джанлуиджи Буффон стал первым голкипером в истории, установившим мощный рекорд – он сыграл 500 матчей без пропущенных мячей.

Достижение было зафиксировано 5 февраля в матче 21-го тура Серии B, в котором «Парма» и «Беневенто» оформили ничью со счетом 0:0.

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Впечатляющая цифра сложилась следующим образом: Буффон отыграл 322 сухих матча за «Ювентус», 92 – за «Парму», 9 – за «ПСЖ» и 77 – в составе сборной Италии.

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