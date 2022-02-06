«Фиорентина» все же планирует расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.

По информации La Nazione, флорентийский клуб хочет продать 30-летнего футболиста за минимальную сумму. «Фиорентина» надеется сделать это до 22 февраля – именно в этот день в России закрывается зимнее трансферное окно.

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Если «фиалки» не найдут покупателя на Кокорина, то расторгнут контракт с русским форвардом. Соглашение действует до 30 июня 2024 года, поэтому Александр получит компенсацию.

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Источник: Fiorentina News

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