«Фиорентина» все же планирует расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.
По информации La Nazione, флорентийский клуб хочет продать 30-летнего футболиста за минимальную сумму. «Фиорентина» надеется сделать это до 22 февраля – именно в этот день в России закрывается зимнее трансферное окно.
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Если «фиалки» не найдут покупателя на Кокорина, то расторгнут контракт с русским форвардом. Соглашение действует до 30 июня 2024 года, поэтому Александр получит компенсацию.
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2022-й год начался для Кокорина с награды – нападающий победил в голосовании на «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище». И сделал это с большим отрывом.
Дела Саши в «Фиорентине» настолько плохи? Да, россиянина мочат даже легенды клуба.
Источник: Fiorentina News
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