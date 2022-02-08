Цитата Павла Недведа из интервью 2019 года: «Когда я пришел на должность в «Ювентусе», мне казалось, что я все знаю. А что тут такого? Я играл много лет и понимаю, что и как устроено. Но управленческая деятельность – это нечто большее, чем переговоры по новым игрокам. Это огромный, просто невероятный объем работы. Когда решение одной проблемы гарантирует тебе появление еще парочки, которые сложнее и непредсказуемее. Когда я пришел после первого рабочего дня на должности члена совета директоров, то упал на диван и уснул. В пиджаке и туфлях».
Павел Недвед в менеджерском кресле «Ювентуса» с 2010-го. Сначала он был членом совета директоров, но со временем дорос до должности вице-президента.
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Павел Недвед
Фото: Getty Images
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Кьеллини послал Недведа за частые походы в раздевалку
«Когда я только поменял роль, то никак не принимал новые обязанности. Я не хотел, чтобы большую часть времени занимали переговоры и встречи с партнерами. Я хотел быть частью команды, почаще общаться игроками и доносить их мысли до руководства, быть связующим звеном между ними и боссами. Я ошибался. Многие из футболистов были сильно моложе и не воспринимали меня как своего», – говорил Недвед.
Недвед в интервью Sky рассказывал, что первое время слишком часто заглядывал в раздевалку. Он выработал для себя небольшую традицию: прогуливался с игроками перед матчем, заходил в раздевалку до начала игры, слушал тренерскую установку, общался с футболистами и заходил после встречи. Иногда его присутствие особенно замечалось в раздевалке:
- Антонио Конте: «Недвед – наш маленький ангел-хранитель: светлый, постоянно улыбается. Я всегда оглядывался по сторонам и искал его. Если Павел стоял в углу и слушал, мне было спокойнее. Потрясающий человек, который всегда готов помочь. Очень помогал мне в первое время».
- Мартин Касерес: «Однажды он даже помогал Луиджи Дельнери (бывший тренер «Ювентуса») провести тренировку. Просто один из ассистентов заболел, а Недвед был рядом».
- Джорджо Кьеллини: «Он закончил игровую карьеру, но так часто был в раздевалке, что уже надоел всем. А мне – особенно. Однажды я чисто машинально поднялся и заорал: «Мистер Недвед, вы кто, тренер или футболист? Если нет, идите отсюда на хрен».
Джорджо Кьеллини
Фото: SID
Недвед не хотел власти, но дорос до вице-президента
Вот уже другая цитата Павла Недведа из интервью La Gazzetta dello Sport в 2016 году: «У меня нет мечты про безграничную власть в «Ювентусе». Хочу подчеркнуть: я – друг Андреа Аньелли. Поэтому я не хочу отбирать у него какое-то влияние. Я не такой человек. Я просто делаю все, чтобы «Ювентусу» было хорошо. Если клуб побеждает, то я прекрасно выполняю работу».
Сначала Недвед выполнял техническую работу, зачастую никак не связанную с игроками. Ближе к середине нулевых эта работа была на Беппе Маротте и Фабио Паратичи. Они подбирали список кандидатов на входящий трансфер и самостоятельно договаривались о переходе с другими клубами. Недвед стоял в стороне и учился. Маротта рассказывал:
«Мы с Павлом часто беседовали по поводу подбора игроков. Он спрашивал у меня, как я ищу футболистов, узнавал мои методики переговоров. Я не могу назвать себя учителем Недведа. Но я дал ему частичку своих знаний. В конце работы в «Ювентусе» уже я узнавал у Недведа мнение по новичкам».
Гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта и главный тренер Массимилиано Аллегри
Фото: LaPresse
Уход Маротты укрепил позиции Недведа. С того момента он фактически заменил его в связке с Паратичи: полноценно и постоянно участвовал в переговорах и тесно контактировал с первой командой. Массимилиано Аллегри в 2019 году назвал его тайным оружием «Ювентуса»: «Просто Павел готов убивать, если это поможет клубу. Я еще никогда не видел, чтобы бывший футболист был таким полезным на руководящей позиции в клубе».
В связке с Паратичи Недвед окреп еще сильнее и научился поиску молодых футболистов. Они очень много контактировали и в итоге неплохо сдружились. Обычная ситуация – Недвед и Паритичи ужинают в ресторане с бокалом вина после матчей. Паратичи рассказывал: «Павел – мой хороший и верный товарищ. Работа с таким сильным специалистом и легендой – одно удовольствие».
Но в мае 2021-го итальянский менеджер ушел из «Ювентуса», и Недвед оброс новым статусом.
Павел Недвед и Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Запустил обновление «Ювентуса»
В начале 2017-го Фабио Паратичи впервые заговорил об омоложении «Ювентуса». Но на тот момент клуб бредил победой в Лиге чемпионов, поэтому запуск нового курса откладывался. После покупки Криштиану Роналду об этом задумался и Недвед. В сентябре 2018-го он рассказывал:
«Мы думаем, как правильно сочетать молодых игроков с лидерами. Очевидно, что в составе «Ювентуса» много звезд. Но многие из них – уже возрастные футболисты. Нам нужно в ближайшие годы подготовить новое поколение, чтобы оно училось у предыдущего, развивалось и через пару сезонов заняло место уходящих на пенсию футболистов».
La Gazzetta dello Sport писала, что после ухода Аллегри из клуба Недвед и Паратичи долго обсуждали кандидатуру нового главного тренера, прежде чем предложить Аньелли Маурицио Сарри. Изначально все клубное руководство планировало провести перезапуск при Аллегри. Тот ушел, и боссы пригласили Сарри, потому что: а) у него был большой опыт в Серии А; б) незадолго до этого он взял Лигу Европы с «Челси».
Андреа Аньелли, Александер Чеферин
Фото: Getty Images
Прогресса при Сарри не было, так что «Ювентус» запустил новый этап революции – игру под руководством тренера-воспитанника. Идею с Андреа Пирло вкинул лично Андреа Аньелли (собственные симпатии) – Недвед просто поддержал. В середине прошлого сезона он говорил:
«Я не соглашаюсь слепо на предложения мистера Аньелли. Мне действительно важно, чтобы в «Ювентусе» случилась долгожданная смена поколений. В этом плане, несмотря на все трудности, меня полностью устраивает Пирло на посту тренера. Он давно показал себя настоящим футбольным интеллектуалом. Плюсы Пирло в том, что он умеет работать как со звездами, так и с молодыми игроками. Он поможет «Ювентусу» развиваться с новой стратегией».
Не получилось – Пирло ушел после первого и единственного сезона. Из воспитанников в «Ювентусе» более-менее стабильно играет только Мойзе Кин. За остальную молодежь «Юве» платит очень-очень много: пример – переход Душана Влаховича за 81 млн евро (с учетом агентской комиссии и прочих расходов).
Андреа Пирло
Фото: Getty Images
Новая опция Недведа – работа над контрактами
Уход Паратичи добавил Павлу работы. Теперь он не только заботится о переходах футболистов, но и занимается продлением контрактов. Получается очень сложно. Вот пример.
La Gazzetta dello Sport писала, что в середине декабря Недвед встречался с Мино Райолой в ресторане Турина. Вероятная тема их беседы – положение трех клиентов Райолы в «Ювентусе». На данный момент с агентом сотрудничают Маттейс де Лигт, Кин и Люка Пеллегрини. Примерно через пару дней появились слухи, что Де Лигт уйдет из «Турина», если клуб не попадет в Лиге чемпионов.
Еще одна проблема – контракт Пауло Дибалы, который заканчивается в конце сезона. Итальянские медиа пишут, что у «Юве» была только одна возможность дать годовую зарплату на 7 млн евро. И клуб ею воспользовался, подписывая Влаховича. Дибала хочет столько же, но пока туринцы не готовы повторить такой оклад.
Как Недвед и его коллеги преображают клуб – вы можете судить по январскому трансферному окну. Во-первых, «Ювентус» выиграл конкуренцию за Влаховича. Агент серба изначально говорил, что зимой его клиент отправится только к Аллегри, но у «Арсенала» был серьезный интерес, выраженный в 70 млн евро.
Во-вторых, «Юве» подписал Дениса Закарию из «Гладбаха». Закария был достаточно легкой добычей, потому туринцы заплатили всего 8,6 млн евро за игрока, чей контракт заканчивался летом. Но за Закарией активно следили представители «Баварии» и других топов. Вывернуться и стать лучшим вариантом в тяжелое для себя время – огромное достижение.
Какой Недвед-руководитель?
Андреа Аньелли, Джон Элканн и Павел Недвед
Фото: Getty Images
Это лучше раскроют инсайды и слова причастных к «Ювентусу» игроков:
- Сами Хедира: «Павел – очень внимательный босс. Он открыт для обсуждения всех проблем. Я даже слышал, как он через ассистентов помогает с какими-то бытовыми вопросами, которые он вообще не должен решать».
- Ключевое качество Недведа-переговорщика – вежливость. Он никогда не срывается и не повышает голос, даже если оппонент предлагает сильно невыгодные условия для «Ювентуса» и борзеет.
- Андреа Пирло: «Я за карьеру еще не встречал такого фанатичного руководителя. Обычно у всех менеджеров стандартные кабинеты. У Павла все в цветах «Ювентуса». У него даже есть копия «Золотого мяча», которую он иногда показывает новичкам». Так было с Адриеном Рабьо, которого Недвед высоко ценил.
- Павел Недвед сохранил в себе фанатизм от «Ювентуса». В конце октября «Ювентус» дома проиграл «Сассуоло» (1:2). Недвед на эмоциях наорал на Андреа Аньелли, за что получил замечания на совете директоров от коллег.
- Плюс Недвед отказался от должности президента Федерации футбола Чехии. Все ради «Ювентуса».
- Инсайд La Stampa: Недвед – отличный планировщик. Он допускал вариант, что Аллегри откажется от возвращения в «Ювентус», поэтому в его шорт-листе было еще три топ-тренера. Судя по информации источника, один из них – очень востребованный тренер из АПЛ.
Один из главных трансферов этой зимы. Это в борьбе за сербского нападающего «Фиорентины» «Ювентус» обогнал кучу конкурентов.
Иногда у «Ювентуса» не получается строительство бренда. Последний раз закончился провалом.
Вау, иногда Аллегри очень зол на своих игроков. Недавно морально пострадал Рабьо.
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