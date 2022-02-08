Цитата Павла Недведа из интервью 2019 года: «Когда я пришел на должность в «Ювентусе», мне казалось, что я все знаю. А что тут такого? Я играл много лет и понимаю, что и как устроено. Но управленческая деятельность – это нечто большее, чем переговоры по новым игрокам. Это огромный, просто невероятный объем работы. Когда решение одной проблемы гарантирует тебе появление еще парочки, которые сложнее и непредсказуемее. Когда я пришел после первого рабочего дня на должности члена совета директоров, то упал на диван и уснул. В пиджаке и туфлях».

Павел Недвед в менеджерском кресле «Ювентуса» с 2010-го. Сначала он был членом совета директоров, но со временем дорос до должности вице-президента.

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Павел Недвед Фото: Getty Images

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Кьеллини послал Недведа за частые походы в раздевалку

«Когда я только поменял роль, то никак не принимал новые обязанности. Я не хотел, чтобы большую часть времени занимали переговоры и встречи с партнерами. Я хотел быть частью команды, почаще общаться игроками и доносить их мысли до руководства, быть связующим звеном между ними и боссами. Я ошибался. Многие из футболистов были сильно моложе и не воспринимали меня как своего», – говорил Недвед.

Недвед в интервью Sky рассказывал, что первое время слишком часто заглядывал в раздевалку. Он выработал для себя небольшую традицию: прогуливался с игроками перед матчем, заходил в раздевалку до начала игры, слушал тренерскую установку, общался с футболистами и заходил после встречи. Иногда его присутствие особенно замечалось в раздевалке:

Антонио Конте: «Недвед – наш маленький ангел-хранитель: светлый, постоянно улыбается. Я всегда оглядывался по сторонам и искал его. Если Павел стоял в углу и слушал, мне было спокойнее. Потрясающий человек, который всегда готов помочь. Очень помогал мне в первое время».

Мартин Касерес: «Однажды он даже помогал Луиджи Дельнери (бывший тренер «Ювентуса») провести тренировку. Просто один из ассистентов заболел, а Недвед был рядом».

Джорджо Кьеллини: «Он закончил игровую карьеру, но так часто был в раздевалке, что уже надоел всем. А мне – особенно. Однажды я чисто машинально поднялся и заорал: «Мистер Недвед, вы кто, тренер или футболист? Если нет, идите отсюда на хрен».

Джорджо Кьеллини Фото: SID

Недвед не хотел власти, но дорос до вице-президента

Вот уже другая цитата Павла Недведа из интервью La Gazzetta dello Sport в 2016 году: «У меня нет мечты про безграничную власть в «Ювентусе». Хочу подчеркнуть: я – друг Андреа Аньелли. Поэтому я не хочу отбирать у него какое-то влияние. Я не такой человек. Я просто делаю все, чтобы «Ювентусу» было хорошо. Если клуб побеждает, то я прекрасно выполняю работу».

Сначала Недвед выполнял техническую работу, зачастую никак не связанную с игроками. Ближе к середине нулевых эта работа была на Беппе Маротте и Фабио Паратичи. Они подбирали список кандидатов на входящий трансфер и самостоятельно договаривались о переходе с другими клубами. Недвед стоял в стороне и учился. Маротта рассказывал:

«Мы с Павлом часто беседовали по поводу подбора игроков. Он спрашивал у меня, как я ищу футболистов, узнавал мои методики переговоров. Я не могу назвать себя учителем Недведа. Но я дал ему частичку своих знаний. В конце работы в «Ювентусе» уже я узнавал у Недведа мнение по новичкам».

Гендиректор «Ювентуса» Джузеппе Маротта и главный тренер Массимилиано Аллегри Фото: LaPresse

Уход Маротты укрепил позиции Недведа. С того момента он фактически заменил его в связке с Паратичи: полноценно и постоянно участвовал в переговорах и тесно контактировал с первой командой. Массимилиано Аллегри в 2019 году назвал его тайным оружием «Ювентуса»: «Просто Павел готов убивать, если это поможет клубу. Я еще никогда не видел, чтобы бывший футболист был таким полезным на руководящей позиции в клубе».

В связке с Паратичи Недвед окреп еще сильнее и научился поиску молодых футболистов. Они очень много контактировали и в итоге неплохо сдружились. Обычная ситуация – Недвед и Паритичи ужинают в ресторане с бокалом вина после матчей. Паратичи рассказывал: «Павел – мой хороший и верный товарищ. Работа с таким сильным специалистом и легендой – одно удовольствие».

Но в мае 2021-го итальянский менеджер ушел из «Ювентуса», и Недвед оброс новым статусом.

Павел Недвед и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Запустил обновление «Ювентуса»

В начале 2017-го Фабио Паратичи впервые заговорил об омоложении «Ювентуса». Но на тот момент клуб бредил победой в Лиге чемпионов, поэтому запуск нового курса откладывался. После покупки Криштиану Роналду об этом задумался и Недвед. В сентябре 2018-го он рассказывал:

«Мы думаем, как правильно сочетать молодых игроков с лидерами. Очевидно, что в составе «Ювентуса» много звезд. Но многие из них – уже возрастные футболисты. Нам нужно в ближайшие годы подготовить новое поколение, чтобы оно училось у предыдущего, развивалось и через пару сезонов заняло место уходящих на пенсию футболистов».

La Gazzetta dello Sport писала, что после ухода Аллегри из клуба Недвед и Паратичи долго обсуждали кандидатуру нового главного тренера, прежде чем предложить Аньелли Маурицио Сарри. Изначально все клубное руководство планировало провести перезапуск при Аллегри. Тот ушел, и боссы пригласили Сарри, потому что: а) у него был большой опыт в Серии А; б) незадолго до этого он взял Лигу Европы с «Челси».

Андреа Аньелли, Александер Чеферин Фото: Getty Images

Прогресса при Сарри не было, так что «Ювентус» запустил новый этап революции – игру под руководством тренера-воспитанника. Идею с Андреа Пирло вкинул лично Андреа Аньелли (собственные симпатии) – Недвед просто поддержал. В середине прошлого сезона он говорил:

«Я не соглашаюсь слепо на предложения мистера Аньелли. Мне действительно важно, чтобы в «Ювентусе» случилась долгожданная смена поколений. В этом плане, несмотря на все трудности, меня полностью устраивает Пирло на посту тренера. Он давно показал себя настоящим футбольным интеллектуалом. Плюсы Пирло в том, что он умеет работать как со звездами, так и с молодыми игроками. Он поможет «Ювентусу» развиваться с новой стратегией».

Не получилось – Пирло ушел после первого и единственного сезона. Из воспитанников в «Ювентусе» более-менее стабильно играет только Мойзе Кин. За остальную молодежь «Юве» платит очень-очень много: пример – переход Душана Влаховича за 81 млн евро (с учетом агентской комиссии и прочих расходов).

Андреа Пирло Фото: Getty Images

Новая опция Недведа – работа над контрактами

Уход Паратичи добавил Павлу работы. Теперь он не только заботится о переходах футболистов, но и занимается продлением контрактов. Получается очень сложно. Вот пример.

La Gazzetta dello Sport писала, что в середине декабря Недвед встречался с Мино Райолой в ресторане Турина. Вероятная тема их беседы – положение трех клиентов Райолы в «Ювентусе». На данный момент с агентом сотрудничают Маттейс де Лигт, Кин и Люка Пеллегрини. Примерно через пару дней появились слухи, что Де Лигт уйдет из «Турина», если клуб не попадет в Лиге чемпионов.

Еще одна проблема – контракт Пауло Дибалы, который заканчивается в конце сезона. Итальянские медиа пишут, что у «Юве» была только одна возможность дать годовую зарплату на 7 млн евро. И клуб ею воспользовался, подписывая Влаховича. Дибала хочет столько же, но пока туринцы не готовы повторить такой оклад.

Как Недвед и его коллеги преображают клуб – вы можете судить по январскому трансферному окну. Во-первых, «Ювентус» выиграл конкуренцию за Влаховича. Агент серба изначально говорил, что зимой его клиент отправится только к Аллегри, но у «Арсенала» был серьезный интерес, выраженный в 70 млн евро.

Во-вторых, «Юве» подписал Дениса Закарию из «Гладбаха». Закария был достаточно легкой добычей, потому туринцы заплатили всего 8,6 млн евро за игрока, чей контракт заканчивался летом. Но за Закарией активно следили представители «Баварии» и других топов. Вывернуться и стать лучшим вариантом в тяжелое для себя время – огромное достижение.

Какой Недвед-руководитель?

Андреа Аньелли, Джон Элканн и Павел Недвед Фото: Getty Images

Это лучше раскроют инсайды и слова причастных к «Ювентусу» игроков:

Сами Хедира: «Павел – очень внимательный босс. Он открыт для обсуждения всех проблем. Я даже слышал, как он через ассистентов помогает с какими-то бытовыми вопросами, которые он вообще не должен решать».

Ключевое качество Недведа-переговорщика – вежливость. Он никогда не срывается и не повышает голос, даже если оппонент предлагает сильно невыгодные условия для «Ювентуса» и борзеет.

Андреа Пирло: «Я за карьеру еще не встречал такого фанатичного руководителя. Обычно у всех менеджеров стандартные кабинеты. У Павла все в цветах «Ювентуса». У него даже есть копия «Золотого мяча», которую он иногда показывает новичкам». Так было с Адриеном Рабьо, которого Недвед высоко ценил.

Павел Недвед сохранил в себе фанатизм от «Ювентуса». В конце октября «Ювентус» дома проиграл «Сассуоло» (1:2). Недвед на эмоциях наорал на Андреа Аньелли, за что получил замечания на совете директоров от коллег.

Плюс Недвед отказался от должности президента Федерации футбола Чехии. Все ради «Ювентуса».

Инсайд La Stampa: Недвед – отличный планировщик. Он допускал вариант, что Аллегри откажется от возвращения в «Ювентус», поэтому в его шорт-листе было еще три топ-тренера. Судя по информации источника, один из них – очень востребованный тренер из АПЛ.

Вау, иногда Аллегри очень зол на своих игроков. Недавно морально пострадал Рабьо

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