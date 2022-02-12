Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опроверг информацию о конфликте с игроками, возникшем после поражения «волков» в Кубке Италии.

В четвертьфинале турнира римляне проиграли «Интеру» со счетом 0:2, после чего Особенный вышел из себя и устроил разнос игрокам в раздевалке. Сообщалось, что это создало крайнюю напряженность между тренером и командой.

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«Мы действовали ужасно в течение 12 минут, но после этого стали играть лучше и заслуживали большего в матче с «Интером». Мы могли пропустить два или три мяча в первые минуты, но после этого больше голевых моментов создавала уже наша команда. Поэтому от итогового результата есть негативный эффект, но уверенность в своих силах повысилась, потому что мы играли очень хорошо.

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Игроки сказали мне, что довольны моими методами работы. Между нами нет секретов, я все говорю им в лицо и приглашаю игроков к диалогу. Все говорили мне, что не хотят, чтобы я менялся. Поэтому я сказал им, что не изменюсь.

Вы говорите, что я выплескиваю разочарование, но неужели вы думаете, что я не должен упрекать Рожера, Карсдорпа, Манчини или Смоллинга? Мы поговорили после игры, проанализировали ошибки и поработали над ними. Вот как я работаю. Теперь задавайте мне вопросы о «Сассуоло», или я уйду», – сказал Моуринью на пресс-конференции.

Огненный спич Жозе в адрес игроков «Ромы» из раздевалки «Джузеппе Меацца» можно найти здесь

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