12 февраля состоялся матч итальянской Серии А между «Наполи» и «Интером». Он закончился вничью – 1:1.
Единственный забитый мяч «Наполи» на счету полузащитника Лоренцо Инсинье. Он реализовал пенальти, что стало 116-м голом за неаполитанцев во всех турнирах. Это позволило ему выйти на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Диего Марадону, на счету которого 115 мячей.
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Рекорд «Наполи» по забитым мячам принадлежит Дрису Мертенсу (144), вторым идет Марек Гамшик (121).
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