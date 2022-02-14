Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал журналистов после матча Серии А против «Сассуоло». Португальцу не понравилась статья, где сообщалось, что футболисты «Ромы» были недовольны его речью в перерыве матча Кубка Италии с «Интером». Автор утверждал, что после жесткой критики некоторые игроки задумались об уходе.
«Мизерную часть публикаций я не смог бы назвать ложью. А все остальное – журналистика пятого класса. Безнравственные журналисты. У нас есть команда. И в ней есть то, в чем мы непобедимы – сплоченность и гармония. Кто-то может назвать нас слабыми, но никто не будет спорить с тем, что мы сплочены», – сказал Моуринью.
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После матча Серии А против «Дженоа» от Моуринью досталось не игрокам, а судье. Особенный разнес арбитра за отмененный гол «Ромы».
Источник: DAZN.
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