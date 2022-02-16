Высший кассационный суд Италии в середине января оставил в силе приговор бразильского футболиста Робиньо к девяти годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании.

Инцидент произошел в 2013 году, когда Робиньо был игроком «Милана». Бразилец и еще пять человек в ночном клубе изнасиловали девушку из Албании, которая в тот вечер отмечала 23-летие.

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Во вторник прокуратура Милана направила запрос об экстрадиции и ордер на арест в министерство юстиции, сообщили итальянские информационные агентства ANSA и AGI.

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Конституция Бразилии запрещает экстрадицию своих граждан. Однако международный ордер означает, что Робиньо может угрожать арест, если он покинет родную страну.

Робиньо – любитель оргий и насильник. У нас есть текст про то, как бразилец изменял беременной жене

Источник: France 24

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