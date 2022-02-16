Российский бизнесмен Алишер Усманов думает о приобретении футбольного клуба «Козенца» из итальянской Серии Б.

Юрист Олег Патаркацишвили уже направил письмо с этим предложением в клуб и в городской совет Козенцы. В данный момент «волки» занимают 17-е место в таблице Серии B и идут в зоне стыковых матчей.

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