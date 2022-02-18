Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова о желании приобрести форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут», – заявила она.

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В 2020 году Газизов до назначения в «Уфу» занимал должность гендиректора в «Спартаке». За время его работы в составе клуба появился Кокорин, который позже перешел в «Фиорентину».

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