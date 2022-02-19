Форвард «Фиорентины» Артур Кабрал оказался в центре скандала. Новичок «фиалок» пришел на пресс-конференцию для общения с журналистами. Вместе с ним за стол перед репортерами села сотрудница пресс-службы флорентийского клуба Розелла Петрильо.

Камеры засняли, как Розелла командует журналистами. В этот момент Кабрал внимательно изучает декольте Петрильо, облизывает губы и высовывает язык. Со стороны взгляд футболиста на девушку смотрится очень похотливо.

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Болельщики осудили поступок форварда «Фиорентины». «Нужно отнестись с уважением, девушка – не кусок мяса. Что за взгляды на женщин так, будто ты влюблен в нее», – написал в твиттере пользователь @Meyrro_. Также в комментариях под видео Кабрала уже назвали «Паршивым», «Склизким» и «Животным».

Кабрал перешел во «Фиорентину» из «Базеля» зимой 2022 года за 14,5 млн евро плюс 2 млн евро бонусами. Форвард – конкурент русского нападающего Александра Кокорина за место в составе.

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