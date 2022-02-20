19 февраля состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» на домашнем стадионе разошлась вничью с «Вероной» (2:2).
На первой компенсированной минуте второго тайма получил красную карточку главный тренер римской команды Жозе Моуринью за жест, имитирующий телефонный разговор, в адрес главного арбитра встречи Луки Пайретто. Ранее по ходу игры португалец неоднократно выражал недовольство решениями судебной бригады.
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