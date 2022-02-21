Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал сумасшедшим арбитра матча с «Фиорентиной» Даниэле Довери.
Судья не засчитал гол Руслана Малиновского, так как увидел офсайд, после чего услышал в свой адрес от тренера оскорбление. «Но ты же сумасшедший!» – выкрикнул Гасперини. За это арбитр показал коучу красную карточку.
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Источник: DAZN.
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