Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оскорбил судью Луку Паиретто в конце матча Серии А против «Вероны».

В добавленное время португалец показал арбитру жест, имитирующий телефонный звонок. За это Моуринью получил красную карточку. В момент удаления Жозе сделал сильное заявление в адрес Паиретто. «Тебя специально прислали... Тебя подослал «Ювентус». Все происходило на глазах у федеральных инспекторов. Тренеру грозит дисквалификация на два или три матча.

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Чемпионат Италии Моуринью удалили в игре с «Вероной» за жест в адрес судьи ВЧЕРА В 03:42

Источник: La Stampa.

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