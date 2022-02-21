Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оскорбил судью Луку Паиретто в конце матча Серии А против «Вероны».
В добавленное время португалец показал арбитру жест, имитирующий телефонный звонок. За это Моуринью получил красную карточку. В момент удаления Жозе сделал сильное заявление в адрес Паиретто. «Тебя специально прислали... Тебя подослал «Ювентус». Все происходило на глазах у федеральных инспекторов. Тренеру грозит дисквалификация на два или три матча.
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Ранее Моуринью раскритиковал журналистов после матча с «Сассуоло». Коучу не понравилась публикация в одном из итальянских медиа.
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Моуринью удалили в игре с «Вероной» за жест в адрес судьи
Португалец показывал характер в каждом клубе, где работал. Недавно Бастиан Швайнштайгер вспомнил, как Жозе сослал его в дубль в день рождения.
Источник: La Stampa.
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