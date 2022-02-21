Защитник «Милана» Тео Эрнандес может заработать неприятности по вине собственной собаки. Питбуль, принадлежащий футболисту, загрыз собаку пожилой женщины: он сбежал из дома из-за того, что парадные ворота оказались открытыми.
Племянница 74-летней дамы заявила, что ее тетя госпитализирована из-за шока – питбуль прыгнул на нее при попытке спасти пинчера. Родственники пострадавшей намерены возбудить судебное дело против Эрнандеса.
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Напомним, что недавно Тео продлил соглашение с «Миланом» до 2026 года.
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Источник: RMC Sport.
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