Защитник «Милана» Тео Эрнандес может заработать неприятности по вине собственной собаки. Питбуль, принадлежащий футболисту, загрыз собаку пожилой женщины: он сбежал из дома из-за того, что парадные ворота оказались открытыми.

Племянница 74-летней дамы заявила, что ее тетя госпитализирована из-за шока – питбуль прыгнул на нее при попытке спасти пинчера. Родственники пострадавшей намерены возбудить судебное дело против Эрнандеса.

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Напомним, что недавно Тео продлил соглашение с «Миланом» до 2026 года.

Лига наций Тео Эрнандес: «Лукаку исчез после 20-й минуты матча» 08/10/2021 В 17:33

Источник: RMC Sport.

Чемпионат Италии Тео Эрнандесу грозит бан за пост в инстаграме в адрес арбитра 15/03/2021 В 16:15