Нападающий «Милана» 40-летний Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру, пока не добьется успеха вместе с командой.

«Мое будущее – это футбол, мой мир – это футбол. Мне очень жаль, что я не могу играть в данный момент, это причиняет мне сильную боль, особенно сейчас, когда дела у команды идут хорошо, пусть и менее удачно в последних двух встречах. Я хочу быть на поле и помогать команде. С тех пор, как я приехал в Италию, мы делаем большие успехи, и сейчас не хватает только одного: трофеев. Мы работаем для этого, и я не сдамся, пока не выиграю с этой командой», – сказал швед.

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Источник: milannews.it.

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