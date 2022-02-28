Жозе Моуринью наблюдал за выездной победой «Ромы» над «Специей» в 27-м туре Серии А из клубного автобуса.
Португальский тренер дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за оскорбление судьи и не мог присутствовать на скамейке в технической зоне. Однако в VIP-ложе стадиона «Альберто Пикко» Особенный тоже не появился. Долгое время оставалось загадкой, где же находится коуч.
Ad
Позже секрет раскрыл сам Жозе: он выложил инстасторис в компании спортивного директора Тиагу Пинту, который также отстранен. На снимке Моуринью и Пинту стоят возле клубного автобуса, припаркованного неподалеку от арены.
Чемпионат Италии
Моуринью – судье: «Тебя подослал «Ювентус»
А тренер вратарей «Ромы» Нуну Сантуш выложил пост с доказательством того, как португалец следил за игрой. «В тюрьме был iPad TV», – подписал фотографию Сантуш.
Вероятно, Моуринью предпочел автобус походу на стадион, чтобы избежать лишнего внимания и общаться с находящимися на скамейке помощниками по телефону в относительном спокойствии.
Что стало причиной дисквалификации Особенного? В игре с «Вероной» Моуринью удалили за жест в адрес судьи.
Впрочем, Жозе наказали не только за пантомиму: помимо этого португалец оскорбил арбитра и обвинил его в продажности.
Источник: Football Italia
Чемпионат Италии
Моуринью удалили в игре с «Вероной» за жест в адрес судьи
Чемпионат Италии
«Безнравственные журналисты». Моур громит прессу из-за статьи
Related Matches
Специя
0
1
Рома
Реклама
Ad
Реклама
Ad