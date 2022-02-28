Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в автомобильную аварию. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«После автомобильной аварии у игрока Франка Рибери, который не сидел за рулем, была диагностирована легкая травма головы, и он в целях предосторожности отдохнет несколько дней», – гласит заявление. Отмечается, 38-летний футболист пропустит до семи дней.
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«Золотой мяч»-2013 – самый скандальный в истории. Тогда Криштиану Роналду обокрал Франка Рибери.
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Самый скандальный «Золотой мяч» в истории. Роналду обокрал Рибери
Пару лет назад Франк оскандалился из-за стейка за 1200 евро, но это ерунда. Вспоминаем, как Рибери зажигал с 16-летней проституткой, дрался и курил марихуану.
Источник: официальный сайт «Салернитаны».
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