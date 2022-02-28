Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери попал в автомобильную аварию. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«После автомобильной аварии у игрока Франка Рибери, который не сидел за рулем, была диагностирована легкая травма головы, и он в целях предосторожности отдохнет несколько дней», – гласит заявление. Отмечается, 38-летний футболист пропустит до семи дней.

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Источник: официальный сайт «Салернитаны».

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