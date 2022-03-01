Российский футболист «Аталанты» Алексей Миранчук впервые вышел на поле после травмы и отметился сразу двумя результативными действиями в матче 27 тура Серии А против «Сампдории».

На 60-й минуте Алексей вышел на замену и через минуту отдал голевой пас нападающему Тёну Копмейнерсу. На 86-й минуте Миранчук забил сам. Он получил мяч от Ремо Фройлера около центра поля, прошел к штрафной и поразил ворота соперника ударом с левой ноги.

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Матч завершился с счетом 4:0, «Аталанта» идет на пятом месте , имея 47 очков и игру в запасе.

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