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Фанат «Палермо» швырнул мороженым в арбитра, и клуб оштрафовали на 10 тысяч евро

Фанат «Палермо» швырнул мороженым в арбитра, и клуб оштрафовали на 10 тысяч евро
Eurosport

1 час назад

Очень дорогое лакомство.

Выступающий в Серии В «Палермо» подвергся санкциям со стороны Дисциплинарного комитета. В матче против «Фоджи» (1:2) фанат сицилийского клуба бросил в арбитра рожок с мороженым, за что сицилийский клуб оштрафовали на 10 тысяч евро.

В отчете дисциплинарного комитета отмечается, что рефери Эудженио Аббатиста никаких травм не получил, информирует Football Italia.

  • После 25 туров Серии В «Палермо» занимает третье место в турнирной таблице и претендует на повышение в классе.
  • В прошлом году сицилийцы покинули Серию А после трех сезонов в элите подряд и второй раз за последние 13 лет.

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