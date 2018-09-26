«Палермо» уволил Тедино, назначил Стеллоне, потом вернул Тедино, уволил его и вернул Стеллоне

«Палермо» уволил главного тренера Бруно Тедино, который возглавлял клуб с июля 2018 года.

На пост коуча сицилианцы вернули Роберто Стеллоне, который возглавлял «Палермо» с апреля по июль. А до него тренером опять был Бруно Тедино. На этот раз специалиста уволили после поражения от «Брешии», которое стало первым в пяти матчах Серии B-2018/19, сообщает Football Italia.

После пяти туров «Палермо» занимает седьмую строчку в таблице Серии B-2018/19.

За три года президент клуба Маурицио Дзампарини сменил 13 тренеров.

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