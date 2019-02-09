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Кипер из Серии B соорудил самый смешной автогол сезона – мяч летел мимо створа, но оказался в сетке
Вторая итальянская лига часто балует нас абсурдными голами.
В матче 23-го тура Серии B «Салернитана» на своем поле уступила «Беневенто» – 0:1.
Единственный гол оказался на счету голкипера «Салернитаны» Алессандро Микаи. 25-летний вратарь пошел на выход, но вместо того, чтобы выбить мяч за пределы штрафной, неуклюже отправил его в сетку. «Беневенто» в этом эпизоде даже не понадобился удар в створ – Микаи решил все вопросы за гостей.
- Благодаря этой победе «Беневенто» поднялся на третью строчку в турнирной таблице. От идущего вторым «Палермо» «Беневенто» отделяют 5 баллов.
- Первые две команды по итогам сезона в Серии B выйдут в Серию A напрямую. Клубы, занявшие места с 3-е по 8-е, зарубятся в плей-офф.
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