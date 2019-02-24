Волшебный штрафной из Серии B, который ты будешь прокручивать в голове вместо сна
Это было очень красиво.
Немецкий полузащитник «Фоджи» Оливер Крагль по-королевски сравнял счет в матче 25-го тура Серии B против «Беневенто».
Футболист подавал штрафной практически от боковой линии и вместо ожидаемой всеми подачи закрутил по высокой траектории мяч в дальний угол, сделав счет 1:1.
- До конца матча счет не изменился.
- Крагль забил пять мячей в 22 матчах второй итальянской лиги.
- «Фоджа» идет в зоне стыковых матчей за право сохранения прописки в Серии B, «Беневенто» расположился в зоне плей-офф на четвертом месте.
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