Кьево
    -
    22:00
    29.06.20
    Стадион Марк Антонио Бентегоди
    Фрозиноне
      Чемпионат Италии. Серия В • Тур 31
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Кьево - Фрозиноне
      Чемпионат Италии. Серия В - 29 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Кьево – Фрозиноне на Eurosport.ru! 29 июня 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Альфредо Альетти или Алессандро Неста? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кьево и Фрозиноне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кьево и Фрозиноне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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