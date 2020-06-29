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Беневенто - Юве Стабия

Чемпионат Италии. Серия В - 29 июня 2020

Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Беневенто – Юве Стабия на Eurosport.ru! 29 июня 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Филиппо Индзаги или Фабио Касерта? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Беневенто и Юве Стабия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Беневенто и Юве Стабия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

