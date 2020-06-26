Перуджа
    -
    22:00
    26.06.20
    Ренато Курри
    Кротоне
      Чемпионат Италии. Серия В • Тур 30
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Перуджа - Кротоне
      Чемпионат Италии. Серия В - 26 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Перуджа – Кротоне на Eurosport.ru! 26 июня 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серсе Косми или Джованни Строппа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Перуджа и Кротоне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Перуджа и Кротоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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