Кротоне
    -
    22:00
    03.07.20
    Стадион Комунале Эцио Скида
    Беневенто
      Чемпионат Италии. Серия В • Тур 32
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Кротоне - Беневенто
      Чемпионат Италии. Серия В - 3 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Кротоне – Беневенто на Eurosport.ru! 3 июля 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кротоне и Беневенто и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кротоне и Беневенто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет