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Кьево - Специя

Чемпионат Италии. Серия В - 26 июня 2020

Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Кьево – Специя на Eurosport.ru! 26 июня 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Альфредо Альетти или Винченцо Итальяно? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кьево и Специя и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кьево и Специя, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

