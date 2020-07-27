Пескара
    -
    22:00
    27.07.20
    Стадион Адриатико
    Ливорно
      Чемпионат Италии. Серия В • Тур 37
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Пескара - Ливорно
      Чемпионат Италии. Серия В - 27 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Пескара – Ливорно на Eurosport.ru! 27 июля 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Andrea Sottil или Антонио Филиппини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пескара и Ливорно и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пескара и Ливорно, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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