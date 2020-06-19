Специя
    -
    18:30
    19.06.20
    Стадион Альберто Пикко
    Эмполи
      Чемпионат Италии. Серия В • Тур 29
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Специя - Эмполи
      Чемпионат Италии. Серия В - 19 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Специя – Эмполи на Eurosport.ru! 19 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Итальяно или Паскуале Марино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Специя и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Специя и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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