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Кремонезе - Козенца

Чемпионат Италии. Серия В - 26 июня 2020

Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Кремонезе – Козенца на Eurosport.ru! 26 июня 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Пьерпаоло Бизоли или Roberto Occhiuzzi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кремонезе и Козенца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кремонезе и Козенца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

