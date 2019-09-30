Тренер клуба Серии D «Гроссето» Томмазо Касалини отправлен в отставку из-за грубых высказываний в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.

«Маленькая шлюха! В 16 лет она могла бы работать на улице», – написал Касалини в фейсбуке.

В «Гроссето» мгновенно отреагировали на запись и отправили тренера в отставку, заявив, что его поведение не соответствует политике клуба, согласно которой моральные ценности должны превалировать над профессиональными. Позже Касалини извинился:

«Это был выплеск эмоций в момент ярости. Я применил в адрес экоактивистки неправильные выражения, о которых сожалею», – написал он. Сейчас профиль закрыт, его слова приводит Football Italia.

Тунберг выступила на саммите ООН и обвинила участников климатического саммита в бездействии.

Активистика стала широко известна в 2018 году.

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