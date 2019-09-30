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Итальянский тренер назвал экоактивистку Грету Тунберг маленькой шлюхой, его тут же уволили
Не оценил эмоционального выступления шведской школьницы.
Тренер клуба Серии D «Гроссето» Томмазо Касалини отправлен в отставку из-за грубых высказываний в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг.
«Маленькая шлюха! В 16 лет она могла бы работать на улице», – написал Касалини в фейсбуке.
В «Гроссето» мгновенно отреагировали на запись и отправили тренера в отставку, заявив, что его поведение не соответствует политике клуба, согласно которой моральные ценности должны превалировать над профессиональными. Позже Касалини извинился:
«Это был выплеск эмоций в момент ярости. Я применил в адрес экоактивистки неправильные выражения, о которых сожалею», – написал он. Сейчас профиль закрыт, его слова приводит Football Italia.
- Тунберг выступила на саммите ООН и обвинила участников климатического саммита в бездействии.
- Активистика стала широко известна в 2018 году.