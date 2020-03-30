Макси Лопес наехал на Ванду Нару – она увезла его детей из Франции в Италию в разгар пандемии

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес обрушился с критикой на свою бывшую супругу Ванду Нару, которая состоит в браке со страйкером «ПСЖ» Мауро Икарди.

Как сообщает The Sun, Ванда пренебрегла карантином и пандемией COVID-19 и перевезла детей из Франции в Италию, где у семьи Икарди имеется собственное жилье. Лопес, который приходится родным отцом троим детям Нары, не остался в стороне и выступил с яростным спичем.

«Я хочу знать, чем ты руководствовалась, когда нарушила карантин во время пандемии. Весь мир попросил тебя не выходить из дома, но ты подвергла наших детей риску и перевезла их в другую страну. Вы переехали в эпицентр заражения – в Италию – и даже не позаботились о последствиях?!

Что не так с твоей головой в такие моменты? Самое святое, что есть в мире прямо сейчас, – это здоровье наших детей. Я возмущен подобным отсутствием сознательности. Если ты не можешь сделать это [не выходить из дома] ради себя, делай это для них. Сегодня ты мать пятерых детей, но, кажется, не очень это понимаешь», – написал Лопес в инстасторис.

В 2013 году Ванда ушла от Лопеса к Икарди. Футболисты были знакомы и даже выступали за одну команду – «Сампдорию».

В 2007-2009 гг. Лопес провел 24 матча в составе ФК «Москва» и забил девять мячей.

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