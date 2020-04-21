Новая форма «Пескары»
Фото: Twitter
Мальчишка нарисовал милого дельфина – символ клуба.
Итальянский футбольный клуб «Пескара» представил необычный комплект формы на следующий сезон.
Руководство «Пескары» запустило конкурс дизайна, в котором мог поучаствовать любой желающий. Лучшим дизайнером оказался шестилетний фанат клуба, который нарисовал сверхпозитивный рисунок с дельфином – символом команды. Со следующего сезона творчество юного болельщика увидят все зрители Серии B.
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- Перед уходом на паузу из-за пандемии коронавируса «Пескара» занимала 14-ю строчку в турнирной таблице Серии B.
- Лидирующую позицию с 20-очковым отрывом занимает «Беневенто».
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