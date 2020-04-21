Футбол
Чемпионат Италии. Серия В

Шестилетний мальчик выполнил дизайн новой формы «Пескары»

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Новая форма «Пескары»Новая форма «Пескары»

Новая форма «Пескары»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
27 минут назад

Мальчишка нарисовал милого дельфина – символ клуба.

Итальянский футбольный клуб «Пескара» представил необычный комплект формы на следующий сезон.

Руководство «Пескары» запустило конкурс дизайна, в котором мог поучаствовать любой желающий. Лучшим дизайнером оказался шестилетний фанат клуба, который нарисовал сверхпозитивный рисунок с дельфином – символом команды. Со следующего сезона творчество юного болельщика увидят все зрители Серии B.

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