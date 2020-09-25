Монца
    Завершено
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    17:45
    25.09.20
    Бриантео
    СПАЛ
      Чемпионат Италии. Серия В • Тур 1
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • СПАЛ
      • МачинD'Errico
        90'
      • ГюткьерФинотто
        90'
      • Серникола
        75'
      • АрмеллиноФраттези
        73'
      • МаричМота
        73'
      • Стрефецца
        69'
      • Саламон
        67'
      • Д'АлессандроСерникола
        66'
      • ФлоккариПалоски
        66'
      • КолпаниБарилла
        60'
      • Д'Алессандро
        58'
      • Валоти
        52'
      • БриньолаЯнкович
        46'
      • 1-ый тайм
      • СПАЛ
      • Марич
        37'
      Перед матчем

      Онлайн
      Монца - СПАЛ
      Чемпионат Италии. Серия В - 25 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Монца – СПАЛ на Eurosport.ru! 25 сентября 2020 года в 17:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Брокки или Паскуале Марино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монца и СПАЛ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монца и СПАЛ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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