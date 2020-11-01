Реджина
    -
    17:00
    01.11.20
    Оресте Гранилло
    СПАЛ
      Чемпионат Италии. Серия В • Тур 6
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      Реджина - СПАЛ

      Футбол, Чемпионат Италии. Серия В. Следите за матчем Реджина – СПАЛ на Eurosport.ru! 1 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тоскано или Паскуале Марино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реджина и СПАЛ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реджина и СПАЛ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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