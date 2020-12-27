Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг прокомментировал проблему расизма, которая в 2020-м году вновь стала очень актуальной.

– Давайте посмотрим, что происходит в мире, например, на убийство Джорджа Флойда. Убивают людей перед камерами даже по банальным причинам. Конечно, появилось движение Black Lives Matter, но сделано слишком мало для борьбы с этим явлением.

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– Нужно ли больше участия со стороны футболистов?
– Ни один белый никогда не говорил мне, что хочет помочь или поддержать меня в этой битве. Одни молчат из-за страха, другие – потому что считают, что выгоднее не говорить о том, что их не касается. Слово за белыми: если бы они начали говорить об этом, нас бы больше слушали, – сказал игрок в интервью Corriere della Sera.

  • Матч «ПСЖ» – «Истанбул» был прерван из-за расистских оскорблений в адрес помощника главного тренера турецкой команды.
  • Матчи крупнейший европейских чемпионатов в этом сезоне начинаются с ритуала коленопреклонения. Таким образом, команды поддерживают движение BLM.

В Англии сложное отношение к BLM. И вот почему

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