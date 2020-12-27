– Давайте посмотрим, что происходит в мире, например, на убийство Джорджа Флойда. Убивают людей перед камерами даже по банальным причинам. Конечно, появилось движение Black Lives Matter, но сделано слишком мало для борьбы с этим явлением.

– Нужно ли больше участия со стороны футболистов?

– Ни один белый никогда не говорил мне, что хочет помочь или поддержать меня в этой битве. Одни молчат из-за страха, другие – потому что считают, что выгоднее не говорить о том, что их не касается. Слово за белыми: если бы они начали говорить об этом, нас бы больше слушали, – сказал игрок в интервью Corriere della Sera.