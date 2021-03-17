В матче 29-го тура Серии B защитник «Кремонезе» Микеле Кастаньетти поразил ворота «Энтеллы» примерно с 65 метров.

При счете 1:0 в пользу своей команды футболист запустил мяч по необычной траектории и попал в ворота – удар застал голкипера врасплох, и потому он не успел среагировать.

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Итоговый счет матча – 2:0. «Кремонезе» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии B, а «Энтелла» осталась в зоне вылета.

31-летний Микеле Кастаньетти никогда не играл в Серии А, за «Кремонезе» он выступает с 2018-го.

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