В матче 29-го тура Серии B защитник «Кремонезе» Микеле Кастаньетти поразил ворота «Энтеллы» примерно с 65 метров.
При счете 1:0 в пользу своей команды футболист запустил мяч по необычной траектории и попал в ворота – удар застал голкипера врасплох, и потому он не успел среагировать.
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- Итоговый счет матча – 2:0. «Кремонезе» поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии B, а «Энтелла» осталась в зоне вылета.
- 31-летний Микеле Кастаньетти никогда не играл в Серии А, за «Кремонезе» он выступает с 2018-го.
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