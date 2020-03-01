«Ювентус» U-23 отправили на карантин после матча с зараженным коронавирусом соперником

Молодежная команда «Ювентуса» в полном составе отправлена на карантин после матча Серии С против «Пьянезе».

28 февраля «Пьянезе» подтвердил заражение трех игроков и одного сотрудника клуба коронавирусом. 23 февраля команда встречалась с молодежкой «Ювентуса», и туринцы в качестве превентивной меры изолировали молодых футболистов.

«Тренировки команды «Ювентус» U-23 временно приостановлены. Причиной являются новые случаи заражения COVID-19 среди игроков «Пьянезе», с которыми «бьянконери» встречались 23 февраля. Подчеркнем, что через шесть дней после игры у футболистов «Ювентуса» нет симптомов болезни, они находятся под медицинским наблюдением», – приводит The World Game заявление клуба.

«Ювентус» U-23 обыграл «Пьянезе» со счетом 1:0.

Число зараженных коронавирусом превысило 86 тыс. человек, более 2,9 тыс. скончались.

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