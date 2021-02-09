Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера нашел новую работу. Он возглавил «Бари» из Серии C (третьего итальянского дивизиона).

Каррера подписал контракт до июня 2021 года с автоматическим продлением в случае выхода в Серию Б. Он пройдет процедуру регистрации в среду, 10 февраля, и тогда же проведет первую тренировку с основной командой.

Чемпионат Греции Каррера лично не попрощался с игроками АЕК – он оставил послание на доске 31/12/2020 В 13:59

В штаб Массимо в «Бари» войдут помощник Джанлука Колонелло и тренер по физподготовке Гуидо Д’Урбано. Каррера стал 71-м коучем в истории клуба. Он выступал за команду с юга Италии на протяжении пяти сезонов, пока не ушел в «Ювентус» в 1991 году.

В день назначения Массимо руководство «Бари» уволило предыдущего тренера Гаэтано Аутери и спортивного директора Джанкарло Ромаироне. После 22 туров команда идет на втором месте в Серии C. Клуб возглавляет владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис, президент – его сын Луиджи.

Каррера находился без клуба с декабря 2020 года после отставки из греческого АЕК.

56-летний итальянец работал в «Спартаке» с августа 2016-го по октябрь 2018-го. Он привел красно-белых к победе в чемпионате России-2016/17 и Суперкубке страны-2017. Помимо Москвы он ассистировал Антонио Конте в «Ювентусе» с 2011 по 2014 гг. и в сборной Италии с 2014 по 2016 гг.

Чемпионат России Ребров: «Кононов пытался стать брутальным, как Каррера» 29/12/2020 В 06:24